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هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي لأداء فريضة الحج أو العمرة؟.. المفتي يحسم الجدل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم استخدام بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي كالميتافيرس ونحوها في استخدامها في القيام بعمرة أو حج بشكل افتراضي دون السفر للأراضي المقدسة في مكة.

وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، والمذاع على صدى البلد، أن العبادات التي تتطلب حضورًا بدنيًّا كالحج والعمرة لا يجزئ ولا يصلح استخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لأن تحل محل الحضور البدني في الأراضي المقدسة

وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى مشروعية واستحباب استخدام هذه الأدوات في رؤية الأماكن المقدسة، كما في معارض أو متاحف السيرة النبوية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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