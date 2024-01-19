صرخة الموت.. لص الطالبية حاول الهرب بتليفون جارته فسقط من الطابق السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مصرع طالب، سقط من الطابق السادس، بعد سرقة هاتف محمول من شقة جارته في الطالبية غرب محافظة الجيزة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، كما طلبت النيابة تشريح الجثة، وكتابة تقرير واف عن سبب الوفاة، لمعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطالب قام بسرقة هاتف محمول من شقة جارته، وبعدما لاحظته مالكة الشقة، صرخت مما دفعه للهروب من منور العقار، فسقط من الطابق السادس ولقي مصرعه في الحال.

البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طالب جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفي بسرقة هاتف محمول من شقة جارته شاهدته مالكة الشقة وقامت بالصراخ، فأخذ المتهم الهاتف وأثناء هروبه سقط من الطابق السادس في منور العقار، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.