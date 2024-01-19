"حريق غلايات".. مصدر يكشف كواليس نيران أعلى فندق بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق اندلع أعلى عقار يضم فندقا بمنطقة الدقي وسط الجيزة.

تبين نشوب حريق في "غلايات" المياه المثبتة أعلى السطح وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران.

مصدر شارك في عمليات السيطرة نقل وقوع وفيات "خلصنا البلاغ ومافيش جثة واحدة الإسعاف شالتها" .

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع التحرير.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء.

تبين بالفحص نشوب حريق بالطابق الأخير ببرج مكون من ١٤ طابقا أعلى مطعم الأغا.

أسفر الحريق عن إصابة فتحي محمد ٢٦ سنة بحالة اختناق وأخمدت قوات الدفاع المدني مصدر النيران.