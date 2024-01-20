هل تأثرت السياحة المصرية بحرب غزة؟.. "خبير سياحي يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحين، إنه لا يوجد شك أن أي أحداث بالمنطقة تؤثر على الحركة السياحية.

وأضاف "حلقة"، "لمصراوي"، نحاول من خلال السياسات المتوازنة التي تتخذها الدولة المصرية إرسال رسائل طمئنة للدول الخارجية والسائحين.

وأوضح، أن مصر تتمتع بتواجد أماكن ومدن سياحية كثيرة يمكن التوجه لها، سواء على ساحل البحر الأحمر، أو مدينة العلمين الجديدة التي بدأت العمل، والتجول في شوارع القاهرة والجيزة، والاستعدادات التي تُجري حاليًا بالمتحف المصري الكبير الذي يُخدم عليه مطار سفنكس الدولي وبدأ يستقبل رحلاته؛ مما انعكس على الإشغالات الكبيرة المتواجدة بفنادق القاهرة والجيزة بالوقت الحالي.

وأشار حلقة إلى، أن نسب الإشغال متفاوتة بين شرم الشيخ والغردقة والأقصر، ومدينة شرم الشيخ هي الأكثر كثافة حاليًا بنسب تصل لـ85%، وسجلت الغردقة 87%، والأقصر حوالي 75%.

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