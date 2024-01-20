تغير المسار الاقتصادي.. زياد بهاء الدين يتحدث عن الحل الوحيد للقضاء على السوق الموازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن هناك حاجة ماسة للتغيير في المسار الاقتصادي في مصر، كما أن العامين الماضيين اتسما بالصعوبة خاصة على مستوى التضخم، مشيرًا إلى أن التعويم السبيل الوحيد لغلق السوق الموازية، الوضع الحالي لا يمنح المواطن الأمن في الأسعار، وعدم التعويم سبب في زيادة الأسعار، لأن السلع تم تسعيرها وفقا للسوق الموازية.

وقال زياد بهاء الدين خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن التغيير في المسار الاقتصادي، يبدأ من موائمة تطورات الاقتصاد وفق معطيات العصر الراهن، موضحًا أن هناك 4 ملفات تبدأ بها الدولة في تغيير المسار، وهي:

- تعظيم دور الدولة في العديد من المجالات ولكن بضوابط التي لا يتحمل القطاع الخاص خسائرها

- وضع قواعد لكي يكون القطاع الخاص في مأمن

- المساواة في التعامل بين القطاع الحكومي والخاص

- ثبوت سعر الصرف

وتابع: اتساع الفجوة بين الجهاز المصرفي والسوق الموازي يؤثر على جذب الاستثمار الخارجي، كما أن وجود سوق الموازي أثر سلبا على نسبة حوالات المصريين من الخارج.

وأشار زياد بهاء الدين إلى أن إقبال المواطنين على شراء السلع والمنتجات بسعرها الحالي يشير إلى أن هذا سعرها الحقيقي، موضحًا أن هناك تلاعب في بعض السلع