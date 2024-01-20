"الذكر والفكر".. عضو "التدريس بالأزهر" يقدم نصائح لاغتنام أيام رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قدم الدكتور أحمد البصيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، نصائح لاغتنام أيام شهر رجب في الأعمال المستحبة، قائلا: "هذا الأمر يحدث بالذكر والفكر".

وأضاف "البصيلي"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "بالنسبة إلى الذكر، فقد قال النبي دعوة دعا بها نبي ما دعا بها مكروب قط إلا فرج الله كربه، وهي دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

وتابع عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر: "سيدنا جعفر الصادق يقول عجبت لمن مُكر به كيف لا يفزع إلى قول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإني سمعت الله يقول عقبها فوقاه الله سيئات ما مكروا".

وواصل: "بالنسبة إلى الفكر، هو عدم التعامل مع الدنيا على أنها النهاية وكل شيء، فالدنيا محطة وهي دار التواء لا دار استواء ومنزل ترحلا منزل فرح، فمن عرفها لم يحزن لشقاء لأنه عارض ولم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، فالله بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا".