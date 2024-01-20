"شيرين" تطلب خلع زوجها: "بيحب الضالمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

قامت "شيرين ح."، 30 سنة، ربة منزل، برفع دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطالب فيها بخلعه، مبررة طلبها: "كائن ليلي وبيحب الضالمة".

تروي الثلاثينية تفاصيل زواجها من "جابر ح."، 36 سنة، سائق، قائلة: "تعرفت عليه بمحل ملابس رجالي يمتلكه والدي، ومن وقتها تولدت بيننا علاقة عاطفية، دامت عامين ومن بعدها تم الاتفاق على الزفاف خلال شهور قليلة، تم الانتقال لعش الزوجية، زواج استمر 4 شهور فقط".

تكمل" شيرين" قصتها لـ"الخليج 365"، لم أتوقع أن زوجي ستكون له طقوس خاصة وغريبة والتي جعلتني اتهرب منه بعد دخوله المنزل بالنوم أو الخروج منه، يظل مستيقظ طول الليل ويقوم بغلق كل الأنوار وعيناه جاحظتان تخفني وكاني جالسة بجلسة تحضير للجن.

تضيف: حاولت تغيير طريقته الغريبة لكنه لم يلتفت لكلماتي، ويكرر فعلته، وبعد دخول الجيران لفض الشجار بيننا، تعهد أمام الجمع بعدم تنفيذ طقوسه الغريبة، وظل على حاله يومين وعاد من جديد كما كان على الوضع السابق.

تختتم الزوجة قصتها نادبة حظها على اختيارها الغير موافق قائلة: "لم يوافق على الطلاق الودي ويقوم بتهديدي بالزواج من أخرى، ووجودي بالمنزل خادمة لها، فلم يكن أمامي وقتها غير الهروب لمنزل أهلي لحل الوضع بيننا".