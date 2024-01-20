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خالد أبو بكر عن تخفيض "موديز" لـ"نظرة مصر المستقبلة": لدينا أزمة دولار لاينكرها أحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على تغيير وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، الخميس، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية واضحة ومعروفة ولا ينكرها أحد، وهي في "توافر العملة الاجنبية".

وقال أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن "هذه المرحلة هي مرحلة إيجاد الحلول، وأتوقع أن تقدم الحكومة حلولها، وحتى يؤتي هذا الحل ثماره، سيكن هناك تفاعل من المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن الحكومة تقول إنها تعمل على حل الازمة الاقتصادية وتوفير العملة الأجنبية، وتدارك آثار الأزمة بقدر ما يمكن، مضيفًا أن احتمالة رفع سعر الدولار قائمة، ولكن الجميع ينتظر حلًا من الحكومة.

وواصل:"بعض الأسواق مثل مصر، حينما يرتفع الدولار، فهذا جيد لبعض المستثمرين.. لدينا أزمة دولار لاينكرها أحد.. وهنسمع تقارير من دي كتير والدولة بتحاول واحنا في مرحلة إيجاد الحل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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