الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال اليوم السبت، حيث يسيطر عليها طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد وبارد على باقي الأنحاء.

وأشارت إلى أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.