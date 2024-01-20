"شركات السياحة" تُحذر من عدم قدرتها على تنفيذ برامج الحج.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة تشهد أزمة كبيرة هذا العام في تحصيل الريال السعودي؛ لدفع قيمة برامج الحج.

وأضاف "وحيد"، لـ"الخليج 365"، أن أزمة تحصيل العملة يجب أن يتم إيجاد حلًا لها، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع الحجاج كدولة وليس شركات سياحية، والعمرة تختلف عن الحج الذي له موعد وتوقيتات مُحددة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه لا يوجد متسع من الوقت حاليًا أمام الشركات السياحية، ويجب البحث عن حلول، قائلًأ: "حتي لو البنوك هتدبرها بس بسعر يكون عادل للمواطن والشركات السياحية".

وأشار، إلى أن سعر الصرف يختلف بشكل متسارع، ولجوء الشركات إلى السوق السوداء قد يعرضها للمسائلة القانونية، مُطالبًا بالتساوي مع الجهات الأخرى التي تم توفير العملة الصعبة لها.

وتابع وحيد، أنه في حالة عدم توفير الريال السعودي لبرامج الحج 1445 هـ فإن الشركات ستتعرض لخسارة ومخاطرة كبيرة، ومن الممكن في هذه الحالة أن لا تستطيع تنفيذ برامج الحج، مؤكدًا أن الحل في توفير الريال بسعر مناسب.

ومن جانبه، قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إنه يتم توفير الريال السعودي للحج الخاص بالتضامن والداخلية، وعدم توفيره للسياحة، وأن برامج الحج السياحي تواجه العديد من المعوقات بسبب أزمة توفير العملة الصعبة.

وأشار "عجلان"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مقترحا التفاوض مع الجانب السعودي؛ لإيجاد حل ودفع برامج الحج بالجنيه المصري، ومطالبًا باجتماع عاجل لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير السياحة؛ لتوفير حل للشركات.

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