خبير اقتصادي: 2024 شديد الصعوبة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أن مصر في حاجة لخطة عاجلة قصيرة الأجل للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن عام 2024 شديد الصعوبة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وشدد نافع، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، على ضرورة إعادة بناء وترميم الثقة بين المواطن والحكومة والحكومة والمستثمر من خلال تغيير السياسات والأفراد.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها مجموعة من العوامل تعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسداد الاستحقاقات الدولية، وفقا للجداول الزمنية المحددة، لا سيما مع الاستمرار في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي ضوء المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، من بينها ارتفاع الصادرات وعوائد القطاع السياحي وقناة السويس والاستثمارات المباشرة.

وأكد أن الربع الأول من 2024 مليء بالالتزامات، مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة بسداد ربع الديون الخارجية في 2024 ، مشددًا على ضرورة الإسراع بتخارج للدولة من الاقتصاد وتخفيض الإنفاق الحكومي، والمضي في التشديد النقدي والمالي، وإعادة هيكلة للديون أسوة بما قامت به دول أمريكا اللاتينية.