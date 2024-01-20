الأرصاد تحدد موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام الجارية.

وأوضحت أنه ستنكسر هذه الموجة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، حيث متوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل من ٥:٤ درجات مئوية.

ونصحت المواطنين بعدم الانخداع في الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة التي تشهدها أنحاء الجمهورية كافة.

وأشارت إلى أنه على المواطنين ألا يخففوا في الملابس التي يرتدونها، خلال الأيام الجارية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.