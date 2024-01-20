محاكمة 111 متهما بـ "طلائع حسم ولواء الثورة".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 111 متهمًا في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها في القضية المعروفة بـ "طلائع حسم ولواء الثورة".

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم تأسيس جماعة إرهابية تهدف إلى تكدير السلم العام، إضافة إلى تمويل الإرهاب وحيازة أسلحة نارية.

ونص أمر الإحالة على أن: المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية، ومجموعاتها المسلحة تحت اسم "لجان العمل النوع وحركات حسم ولواء الثورة وطلاع حسم الإرهابية"، فيما كشفت التحقيقات عن أن هذه الجماعات تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن هذه الجماعة الإرهابية المنضم إليها المتهمون كان غرضها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وكشفت التحقيقات، أيضا عن أن بعض المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها، كما تلقى عدد آخر من المتهمين تدريبات على صنع واستعمال أسلحة تقليدية – أسلحة نارية وعبوات مفرقعة، ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية، وتعلموا أساليب قتالية وتقنية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.