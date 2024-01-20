الجنايات تنظر إعادة محاكمة متهمة في خلية المنيا الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة متهمة مع آخرين سبق الحكم عليهم بـخلية المنيا الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول "عزت.م"، تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.