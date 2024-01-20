بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.. الدستورية تعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

تعقد المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .

وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمي لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة، ورجال القضاء، والمراسلين المصريين، والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتى العشرة، والخمسين واضعى الدستور.