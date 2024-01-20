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نائب رئيس الدستورية: رقابة المحكمة على القوانين تستند على اختصاصات حددها الدستور (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تصوير - هاني رجب:

قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية إن دستور 2014 منح المحكمة الاستقلالية بأنها "جهة قضائية مستقلة".

وأضاف أن الرقابة الدستورية تستند لما منحه لها الدستور المصري من اختصاصات بالتصدي للقوانين والقرارات المختلفة ومنازعات التنفيذ بين الأحكام وكذا تحديد جهة الاختصاص بنظر الدعاوى المختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014.

حضر المؤتمر كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.

المؤتمر يأتي بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إقرار الدستور المصري عام 2014.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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