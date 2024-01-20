الأوقاف: 40 طن لحوم وسلع غذائية لأهالي غزة خلال شهر رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قررت وزارة الأوقاف المصرية، تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن (20 طن لحوم من صكوك الإطعام - 20 طن سلع غذائية)، يتم إرسالها عاجلا خلال شهر رجب الجاري.

وبحسب بيان للوزارة، السبت، يصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و220 طنًا من السلع الغذائية فضلا عن 30 مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، و60 مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا.

ووصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من 100 مليون جنيه في صورة مساعدات غدائية.