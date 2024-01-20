مأمورية الرصاص.. كواليس مقتل عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي عنصران إجراميان مصرعهما في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمركز الصف جنوب الجيزة.

معلومات وردت أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة باتخاذ أب وابنه مركز الصف مسرحا لنشاطهما الإجرامي بترويج المخدرات وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

بجمع المعلومات بواسطة ضباط قطاع الجنوب وفرقة الشرق بقيادة اللواء هاني شعراوي والعميد محمد مختار رصدت المباحث نشاط المتهمين بدقة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة منح القوات الضوء الأخضر بمداهمة وكر الأب والابن بالتنسيق مع العمليات الخاصة.

فور اقتراب القوات من الوكر، بادر المتهمان بإطلاق النار صوب الشرطة التي بادلتهما الرصاص مما أسفر عن مصرعهما وبحيازتهما أسلحة وذخائر ومواد مخدرة.

عاين فريق من النيابة العامة موقع المطاردة ونقلت الجثتان إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي.