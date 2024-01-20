أخبار مصر

قرار جديد من القضاء بشأن الراقصة سما المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، رفض الاستشكال المقدم من دفاع الراقصة الاستعراضية ، على حكم النقض بتغليظ عقوبتها سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه واستمرار حبسها.

وتقضي سما المصري مدة حبسها في القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور، من خلال ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأداء حركات ورقصات تثير الغرائز والتعدي على الآداب العامة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وكان المحامي أشرف ناجي قال إنه تم القبض على موكلته الفنانة سما المصري، أثناء إنهاء الأوراق الخاصة بغرامات الأحكام بنيابة الشئون المالية والتجارية، إذ بالكشف على بطاقتها الشخصية تبين صدور حكم بالحبس سنة، فألقي القبض عليها.

ويأتي هذا بعد استئناف النيابة العامة على قرار حبسها عاما واحدا، فقضت المحكمة المختصة بتغليظ العقوبة لسنة إضافية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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