رصاص الثأر.. القبض على المتهمين بقتل وإصابة اثنين بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة، القبض على متهمين اثنين بقتل شخص وإصابة آخر بالرصاص، أخذا بالثأر بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار وسقوط ضحيتين.

تحريات العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب توصلت إلى أن شخصين اثنين ترصدا للضحيتين بسبب خلافات ثأرية وأطلقا عليهما النار ولاذا بالفرار.

بتقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.