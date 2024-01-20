بعد التصالح.. إخلاء سبيل حمو بيكا وآخرين في مشاجرة كافيه أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، إخلاء سبيل 7 أشخاص بينهم مطرب المهرجانات حمو بيكا؛ على خلفية مشاجرة نشبت بينهم داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر، بعد تصالح الطرفين.

وكشفت التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين طرفين "مالك الكافية، ومديره وعامل بالكافية- مصاب بجرحين بالجبهة" ومحمد محمود وشهرته حمو بيكا 34 سنة مطرب مهرجانات، ومدير أعماله- مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح باليد، ومصمم جرافيك مدير تصوير المطرب- مصاب بجرح قطعي بالذقن، وفني صوت مصاب بجرح قطعي بالذقن.

وأوضحت التحقيقات أن مشادة كلامية وقعت بين مدير أعمال حمو بيكا، وصاحب الكافية، بسبب اختلافهما على موعد تقديم الفقرة الفنية الخاصة بالمطرب، اعتدوا فيها على بعضهم البعض بالسب والشتم، وقام على إثرها "بيكا" بمعاتبة الأول فحدثت مشادة كلامية أخرى تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرفان كل منهما على الآخر.

وكشفت المعاينة أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين، وحدوث تلفيات بالكافية عبارة عن كسر 2 لوح زجاجي.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على حمو بيكا وباقي طرفي المشاجرة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات