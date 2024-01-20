"مدبولي": شباب مصر يحققون طفرة كبيرة حينما يحصلون التأهيل المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، من محطة شتلات قصب السكر، بمركز كوم امبو، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة محافظة أسوان، مشيرًا إلى أنه بدأ زيارته للمحافظة بتفقد مركز إبداع مصر الرقمية، حيث تستهدف الدولة التوسع في إنشاء مثل هذه المراكز المهمة بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه كان حريصًا على البقاء في المركز لمدة تسمح بلقاء شباب أسوان والصعيد المتواجدين بالمركز، معرًبا عن سعادته بما شاهده، لأن الشباب المصري حين يحصل على التأهيل والتدريب المناسب على الوظائف الجديدة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق طفرة كبيرة جدًا، خاصة فيما يتعلق بالحصول على وظائف شديدة التميز في شركات عالمية، وبالتالي يصبح العائد المادي للشباب المصري من هذه الوظائف مرتفعًا جدًا مقارنة بالوظائف التقليدية.

كما أشار "مدبولي"، إلى أنه استمع خلال تواجده بالمركز لتجارب الشباب بمركز الإبداع، والأمر المهم الذي لمسه هو أن جزءًا من هؤلاء الشباب تخرجوا في قطاعات ليس لها علاقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أنه التقى بشباب من خريجي كليات التربية، واللغة العربية بجامعة الأزهر، والتجارة، والهندسة، إلا أنهم بحثوا عن المجالات المتاح بها فرص العمل.

وقال رئيس الوزراء: هذه هي الميزة المهمة التي أشجع الشباب المصري عليها، فهؤلاء الشباب أخذوا قرارًا بتغيير تخصصاتهم وقاموا بتأهيل أنفسهم من خلال الدورات التدريبية، وتعلم البرامج الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، والبدء في العمل مع شركات عالمية.

وأضاف رئيس الوزراء: استمعنا اليوم إلى تجارب ناجحة من شابات من أسوان ومن الصعيد تمكنّ من العمل عن بعد (أونلاين) مع شركات دولية خارج مصر أو لها فروع بالقاهرة.

وأكد أن الرسالة المهمة التي يود توجيهها للشباب المصري اليوم، هي أنه ليس مهمًا نوع التعليم الذي تلقيته أو التخصص الذي تم دراسته، ولكن الأهم هو كيفية اتخاذ قرار بالتغيير بعد التخرج عن طريق الحصول على الدورات التدريبية المتخصصة، التي تؤهل للعمل في مجالات تحظى بفرص عمل أكثر، وعائد أكبر.