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رئيس الوزراء: محور بديل خزان أسوان ليس مجرد كوبري على النيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محور "بديل خزان أسوان"، يمثل محورًا تنمويا مهمًا، وليس مجرد "كوبري" على النيل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الوزراء، اليوم السبت، في ختام جولته التفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة أسوان.

وأضاف "مدبولي"، أن خزان أسوان تم بناؤه منذ أكثر من 120 عامًا ليخدم مدينة أسوان، وكان العرض المروري له لا يتجاوز حارتين، بمعدل حارة في كل اتجاه.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه نتيجة لقِدم الخزان لم يعُد بإمكانه استيعاب الحركة الكبيرة المتزايدة في هذا الشأن، حيث أصبح في حاجة إلى الترميم ورفع الكفاءة، ولا سيما مع صعوبة عبور سيارات نقل البضائع من خلاله ومن ثم تعطيل الحركة التجارية من فوق الخزان.

وتابع أن البديل الوحيد كان الكوبري الملجم في أقصى شمال أسوان، ولكنه يمثل تحديًا آخر حيث تحتاج سيارة النقل إلى التحرك لمسافة 40 كم.

وأشار إلى أن هذا المحور ليس فقط بديلًا للخزان، ولكنه سيربط برنيس على البحر الأحمر مرورًا بأسوان، ثم توشكى مرورًا بمنطقة أبو سمبل، مؤكدًا أنه يمثل محورًا تنمويًا وسياحيًا بإمكانه خدمة قطاعي الزراعة والصناعة على هذا النحو المهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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