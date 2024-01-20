رمضان ٢٠٢٤.. الأوقاف: لا يوجد وقت محدد لأداء صلاة التراويح والأمر متروك للمديريات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت وزارة الأوقاف، أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن تحديد موعد صلاة التراويح، لا أساس له من الصحة.

وأكدت في بيان لها، السبت، أنه لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد، وستقوم كل مديرية أوقاف بتنظيم أمورها في صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد ، بما يوفر الجو الروحي والإيماني في الشهر الكريم، مع التأكيد على أهمية التخفيف على الناس، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف على الناس في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، وإذا كانت هناك بعض المساجد التي ستقيم صلاة القيام بجزء فيتم ذلك من خلال تنسيق إمام المسجد مع المديرية التابع لها، كما يتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحي المناسب للشهر الفضيل.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني؛ لعمل كل ما يلزم من إعدادات سواء في صيانة وعمارة وفرش المساجد، أم في ترتيب الأنشطة الدعوية والقرآنية بما يتسق وجلال الشهر الكريم.