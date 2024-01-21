جثة و3 مصابين بينهم طفل.. تسمم أسرة في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 بينهم طفل بحالات قيء؛ إثر ادعاء تسمم بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

تلقى العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إغماء داخل عقار بشارع أبو بكر الصديق.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص إصابة أسرة بحالات قيء إثر ادعاء تسمم غذائي، ونقلوا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

الضحايا الأربعة هم ميادة عبد الوهاب 50 سنة، عبير السيد 45 سنة وأدم محمود 10 سنوات والسيد محمد 55 سنة فارق الحياة في أثناء إسعافه.