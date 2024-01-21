مصدر بالسكة الحديد: إجراء تجارب تشغيل خط الفردان بئر العبد الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه من المقرر إجراء اختبارات تشغيل تجريبي خلال الفترة المقبلة على خط سكك حديد الفردان بئر العبد في المناطق التي تم الانتهاء منها بالكامل.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، إن هذا الخط له أهمية كبيرة جدا في ربط سيناء بجميع مناطق الجمهورية.

وأضاف المصدر، أن هذا الخط توقف على مدار أكثر من 10 سنوات كاملة بسبب تعرضه للسرقة في أعقاب الأحداث التي مرت بها مصر منذ 2011.

وتنفذ وزارة النقل مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد (الفردان - بئر العبد) بطول 100 كم.

وتم متابعة الاستعداد بالسكة لمسير القطارات في المرحلة الأولى من الخط في المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كم والتي تم الانتهاء من إعادة تأهيلها ووضع قطاع تزليط جديد لها وإعادة تركيب السكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني في مسافات متفرقة أخرى من خط (الفردان - بئر العبد).

كما يتم إنشاء جسر ترابي لخط بئر العبد العريش بطول 81 كم، وإنشاء جسر ترابي لخط (العريش - النخل - التمد - طابا) بطول 275 كم.

ويتم أيضًا تنفيذ خط سكة حديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم من خلال إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة، وإنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككي.