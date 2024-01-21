الذروة الثلاثاء.. "الأرصاد" تكشف اضطراب حالة الطقس: أمطار ورياح وبرودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثر حالة الطقس بكتل هوائية دافئة؛ تؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها، وتصل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى إلى 25 درجة مئوية، و28 مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

وقال "القياتي"، لـ"الخليج 365"، في تصريحات خاصة، إن حالة الطقس اليوم بمجرد دخول الظهيرة سبتدأ مصادر الكتل الهوائية في التغير خاصة على السواحل الشمالية، ويبدأ التأثر بكتل هوائية جديدة على السواحل الشمالية الغربية؛ تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من مطروح والسلوم.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال ساعات المساء تبدأ الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب الجمهورية عند السلوم ومطروح.

وأشار القياتي، إلى أنه بدءًا من الغد، تبدأ الكتل الهوائية في التوغل بشكل أكبر؛ مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية حتى القاهرة وشمال الصعيد، ونشاط للرياح؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتابع: يُصاحب حالة الطقس غدًا، أمطار متفاوتة الشدة، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وأقل شدة على المحافظات الشمالية الشرقية.

وأكمل القياتي: حالة الطقس غدًا الإثنين تشهد اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتصل ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط إلى 3 مترـ

واستطرد عضو الأرصاد، أن طقس يوم الثلاثاء يكون الذروة الجوية بالنسبة لحالة الطقس، ويشهد ارتفاع كميات الأمطار وقد تصل إلى الغزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومتوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري، مع فرص أن تمتد وتكون خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والأولى من شمال الصعيد.

وأردف: يستمر الثلاثاء نشاط الرياح الذي يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، والإحساس بالبرودة بشكل أكبر.

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