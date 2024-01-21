وزير الصحة: نستعد لتدشين حملة إعلامية للتوعية بمرض "اضطرابات طيف التوحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن الاستعداد لتدشين حملة إعلامية للتوعية بمرض "اضطرابات طيف التوحد"، بالتزامن مع استعداد الوزارة لتنفيذ مبادرة صحية جديدة لـ"الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد"، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفق بيان اليوم، أكد وزير الصحة، ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتدريب المعلمين، على التعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بالتوحد، مع تدشين حملة إعلامية واسعة النطاق، تشمل تقديم خدمات التوعية بالمرض في الأماكن ذات التردد الكثيف من المواطنين والتي تتضمن النوادي، ومراكز الشباب، والأسواق التجارية، ومحطات القطار.

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن آلية العمل بمبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد، ترتكز على تطبيق المسح والكشف المبكر، عن طريق مسؤول المبادرة الموجود بوحدات ومراكز الرعاية الأولية، باستخدام تطبيق الـ M-Chat الذي يعد أكثر المسوح استخداما على مستوى العالم، وذلك مع مواعيد التطعيم عند عمر 18 شهر، فضلا عن تقديم النصائح للمتابعة والوقاية.

ولفت إلى إضافة خدمة جديدة على المنصة الوطنية للصحة النفسية، تستهدف التقييم "عن بُعد" للأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر عامين ونصف.

وأضاف أن المسح يتم إعادته عند عمر 24 شهرا، عن طريق المنصة أو من خلال مراكز الرعاية الأولية، ليتم بناء عليه اتخاذ قرار التحويل لمراكز التميز المجهزة، وفقا لنتائج الطفل، مضيفا أنه سيتم تفعيل خدمات الرسائل النصية باستخدام قاعدة بيانات المواليد، لتذكرة الأهالي بمواعيد إجراء المسح المبكر عند عمر 18 و24 شهرا.