ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 6 أشخاص بالمنوفية، حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، أفادت بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة تلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (6 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز) حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة المركز، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.