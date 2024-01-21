ماذا ينتظر سما المصري بعد رفض استشكال حبسها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال مصدر مطلع على قضية الراقصة سما المصري، إن رفض استشكال "المصري" على حكم النقض بتغليظ عقوبتها لسنتين واجب النفاذ، موضحًا أنها تقضي فترة العقوبة بالفعل.

وأضاف المصدر أن الاستشكال المُقدم أمام المحكمة الاقتصادية كان هدفه محاولة إيقاف تنفيذ حكم النقض، لكن برفضه أصبح واجب على "المصري" قضاء العقوبة.

وتقضي سما المصري مدة حبسها في القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور، من خلال ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأداء حركات ورقصات تثير الغرائز والتعدي على الآداب العامة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

ووفق المصدر كانت سما المصري تنهي أوراقا خاصة برخص "القيادة والسيارة" في المرور، فأخبروها أنها مطالبة بدفع 300 ألف جنيه غرامات في قضاياها وعليها إحضار خطاب من النيابة بالسداد.

وقال المصدر - رفض ذكر اسمه - إن الاستعلام الأمني كشف عن صدور حكم بتغليظ عقوبتها إلى سنتين، وبالتالي جرى القبض عليها وإحالتها لقسم التجمع الخامس، ليجري ترحيلها إلى السجن لتنفيذ العقوبة.

يذكر أن الأجهزة المعنية في 27 نوفمبر الماضي، أفرجت عن الراقصة سما المصري بعد تنفيذها أحكام الحبس ضدها البالغة 3 سنوات ونصف.

وظهرت الفنانة سما المصري مؤخرًا عبر حسابها الشخصي بانستجرام، بعد خروجها من السجن، حيث نشرت صورة لها من مشاركتها في الانتخابات الرئاسية.