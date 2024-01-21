3 أنواع لا تشتريها.. تحرك برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لأدوية مغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري؛ بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ود.خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإحكام الرقابة على سوق الدواء؛ والتصدي للأدوية المغشوشة؛ أو ما يعرف بأدوية (بئر السلم)؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وقالت سلامة، في بيان لها اليوم الأحد، إن بيان هيئة الدواء المصرية المنشور في وسائل الإعلام بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢٤؛ والذي حذرت فيه من تداول ثلاثة أدوية مغشوشة في سوق الدواء المصرية؛ يثير حالة من القلق بين المواطنين، حيث يتم استخدامها في علاج أمراض العيون والربو الشعبي للأطفال والمسالك البولية والأذن الوسطى.

وطالبت النائبة بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية؛ للتصدي بقوة وحسم للأدوية المغشوشة، خصوصًا أن الكثير من مخازن الأدوية يعمل دون ترخيص.

ودعت النائبة أمل سلامة المواطنين إلى عدم شراء أدوية مجهولة المصدر أو تلك التي يتم الترويج لها عبر القنوات التليفزيونية أو صفحات السوشيال ميديا.

كانت هيئة الدواء المصرية حددت أسماء ثلاثة أدوية تبين أنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية؛ وهي:

1- دواء بريزولين Prisoline eye drop، لعلاج التهابات العيون.

2- دواء vental compositing inhaler، وهو علاج مخصص لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، مخصص للأطفال.

3- دواء سوبر إكس 100 مجمSuprax 100mg/ml، وهو مخصص لعلاج التهاب المسالك البولية والأذن الوسطى.

وأهابت هيئة الدواء بالمواطنين توخي الحذر عند شراء الأدوية؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وطالبت الهيئة كل الصيدليات بالتأكد من احتمالية وجود عبوات لا تخص شركة novo، التي تنتج المستحضر الحيوي Ozempic، وهو علاج لمرض السكر من النوع الثاني.