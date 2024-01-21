وزير العمل: الخميس المُقبل إجازة للقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، إن الخميس المُقبل الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال شحاتة، وفق بيان العمل الأحد، إن ذلك يأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ".

وأكد وزير العمل، أنه يجوز لصاحب العمل، تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقًا لنص المادة (52) من قانون العمل .

وتقدم وزير العمل، وبهذه المناسبة، إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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