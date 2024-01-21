لا بد من تدخل الحكومة.. برلماني: شركات السياحة لا يمكن أن تواجه المشكلات وحدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، وزيرَ السياحة أحمد عيسى، بدعم الشركات السياحية وليس المشاركة بالتنظيم فقط.

وأكد تهامي، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، وأن شركات السياحة لا تستطيع مواجهة المشكلات وحدها، وعلى الوزارة العمل على مساعدة الشركات في جذب السياحة والترويج لها والتسويق خارج الحدود من خلال الدعم والتدخل المباشر من الدولة؛ لحماية هذه الصناعة .

وتساءل تهامي: ما خطة الوزارة لما بعد انتهاء العدوان على غزة لإعادة التسويق والترويج السياحي لمنطقة البحر الأحمر؟

وأوضح النائب: "ماذا عن تنازع الاختصاصات بين وزارة السياحة وأجهزة الدولة، فعلى مدار 3 سنوات نناقش هذا الأمر في لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، ولم يتم حل تلك الأزمة"، مشددًا على ضرورة العمل على تحفيز الشركات السياحية التي تجلب السائحين من الخارج، وتعمل على زيادة الحصيلة الدولارية، بخلاف التي تعمل في الحج والعمرة أو من خلال السماسرة الذين يعملون خارج الإطار الرسمي.