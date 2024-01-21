فيديو| فشل مفاوضات سد النهضة وتوترات بين إثيوبيا والصومال تزداد يوميًّا.. البيت الأبيض يعلن موقفه ومصر تتحرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "الخليج 365"، عبر بث مباشر، تفاصيل ما يحدث بين الصومال وإثيوبيا، والتوترات التي تزداد يومًا بعد يوم، والتصعيد الصومالي.. وهل تندلع حرب بين البلدَين بسبب صفقة الميناء البحري؟

وأعلن البيت الأبيض مؤخرًا أن تصرفات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تهدد استقرار المنطقة، مؤكدًا معارضته لانتهاك إثيوبيا سيادة أراضي الصومال.

التوتر بين إثيوبيا والصومال سببه توقيع إثيوبيا اتفاقًا مبدئيًّا مع صوماليلاند (أرض الصومال) وهي منطقة انفصالية عن الصومال (أعلنت استقلالها عن الصومال سنة 1991؛ لكنها لم تحصل على اعتراف من أية دولة حول العالم).

وبهذا بالاتفاق إثيوبيا ستكون أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة، مقابل (تأجير قطعة أرض بطول 20 كم على طول ساحلها) لإثيوبيا؛ (للوصول للبحر الأحمر عن طريق ميناء بَرْبَرة).

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا، المخالفة لقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية.

ويتزامن ذلك مع زيارة مهمة في هذا التوقيت؛ حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيسَ الصومال، حسن شيخ محمود، بقصر الاتحادية.

ويستهدف اللقاء عقدَ مباحثات بشأن سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.