تسهم في زيادة أعداد السائحين وتوفير العملة الصعبة.. ما سياحة الفعاليات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إنه يجب الاهتمام بسياحة الفعاليات بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، خاصة أنها ساهمت في زيادة أعداد السائحين والعملة الصعبة.

وأضاف "عبداللطيف"، لـ"الخليج 365"، في تصريحات خاصة، أن سياحة الفعاليات هامة جدًا، وتساهم في زيادة أعداد السائحين.

وأوضح رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أن سياحة الفعاليات تتمثل في تنظيم حفلات لمطربين أجانب مشهورين، سواء من روسيا أو إيطاليا وغيرهما داخل أحد المدن السياحية.

وأشار عبداللطيف، إلى أن سياحة الفعاليات، تسلط الضوء في ظل ظروف صعبة على المقاصد السياحية المختلفة من خلال، حفلات ومسابقات، ودعوة بلوجرز، وفنانين عالميين، ويوتيوبر، ولاعبي كرة قدم، وشخصيات عامة كبيرة، وصحفيين من جميع أنحاء العالم؛ لزيارة الأماكن السياحية والتصوير فيها، ونقل الفعاليات.

وتابع عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، أنه يجب وجود تسهيلات فيما يتعلق بالأسعار والمبيعات؛ للمساهمة في زيادة أعداد السائحين.

وأكمل عبداللطيف، أنه يجب الاهتمام بأنواع السياحة المختلفة، سواء الفعاليات، أو التجديف، أو الاستشفائية والعلاجية، وتفعيل المواقع السياحية باللغات المختلفة.

وطالب رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، استمرار القطاع السياحي في التطور؛ لزيادة أعداد السائحين وازدهار السياحة في مصر.

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