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"مخبية هيروين وأيس".. قرار من جهات التحقيق بشأن المتهمة بحيازة مواد مخدرة بـ15 مايو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق بمدينة 15 مايو، اليوم الأحد، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الهيروين والأيس قبل ترويجها على عملائها بدائرة القسم، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سيدة متلبسة بحيازتها كمية من الهيروين ومخدر الأيس داخل إحدى الحدائق بمدينة 15 مايو.

وأثناء مرور قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، وحال مرورهم بإحدى الحدائق بدائرة القسم، أمكن ضبط سيدة 30 سنة، وبتفتيشها عثر بحوزتها على كمية من الهيروين والأيس، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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