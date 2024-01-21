أستاذ علاقات دولية يكشف خطورة التواجد الإثيوبي في الصومال على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور أحمد عبدالدايم أستاذ العلاقات الدولية المعاصرة بكلية الدراسات الأفريقية، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم، بالرئيس الصومالي، لبحث الأوضاع القائمة في الصومال خلال الفترة الأخيرة، ورغبة إثيوبيا في التدخل لحل الدولة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالدايم خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر هي حليف تاريخي لدولة الصومال ولن تسمح لأي دولة بالتدخل في الصومال، معلقًا: طالما دخلت مصر على الخط، فهي لن تتعامل مع الصومال باعتبار أنها دولة مفككة أو منفصلة، ومواقف الدول الاقليمية الرافضة لهذه الاتفاق ستنعكس عليها في الفترة القادمة.

وأضاف أحمد عبدالدايم، أن خطوة الرؤساء اليوم، ستفسد مخططات إثيوبيا، ومصر في مقدمة الصفوف للدفاع على الأخوة الصوماليون، لأن الصومال دولة عربية ولها حقوق علينا ، ليس فقط لأهمية موقعها الاستراتيجي في المنطقة العربية، وبعض الدول العربية ستؤازر مصر في موقفها مع الصومال.

وتابع: إثيوبيا قائمة على الصراع، وإذا لم توجد صراع فهي تصنعه، وهذا ليس بجديد عليها، والتاريخ يشهد على هذا ، وهو ما ينعكس على الداخل الإثيوبي، وإثيوبيا مستفيدة من التفكك في الصومال، وتحافظ على أن يكون الداخل الصومالي مفتت أو مفكك.

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