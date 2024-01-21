برودة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يوجد طقس مائل للبرودة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد علي باقي الأنحاء.

وأضافت الهيئة، يوجد أمطار متوسطة تغزر مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 60 % تقريبا).

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية تكون خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40 % تقريبا) ومدن القناة قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا) على فترات متقطعة.

وتابعت: "يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

كما يوجد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 70:50) كم (س) وارتفاع الموج (3) : 4 متر).