هل يمكن نقل مقر الاتحاد الأفريقي خارج إثيوبيا؟.. السفير صلاح حليمة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أجاب السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، على سؤال "من مع إثيوبيا ومن ضدها؟"، مشيرًا إلى أن هناك تنافس وصراع بين الدول القطبية ، والآن ظهر دور الدول الإقليمية في القارة الأفريقية، وهو دور محوري، مثل دور السعودية والإمارات وتركيا، بجانب الدور المصري التاريخي وهذا يحدث نوع من الاستقطاب داخل القارة، وكذلك الدور الإسرائيلي المتصل بالقارة، حيث تسعى بكافة الطرق لدور متميز مع دور القارة.

وقال خلال حواره بفضائية "المحور"، مساء الأحد، إن إثيوبيا استطاعت ان يكون لها دور ببعض الدول في الدول العربية والقارة الإفريقية.

وذكر أن إسرائيل لها علاقات متميزة مع إثيوبيا وعدد من الدول بالقارة الإفريقية، ومن هناك يتضح أن المسائل المعلقة بالملفات الاقتصادية والتجارية تشهد صراعات واستقطابات داخل القارة سواء على المستوى الإقليمي او الدولي.

وحول نقل مقر الاتحاد الإفريقي، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى خارجها، قال :"من الصعب جدًا الحديث عن نقل مقر الاتحاد الأفريقي من إثيوبيا، ولكن السودان انسحبت من الإيجاد، وهناك أزمات داخل الإيجاد الفترة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن إثيوبيا انتهكت سيادة الصومال ووحدة أراضيها، وما حدث تدخل في الشأن الداخلي الصومالي.