اللواء نصر سالم: البحر الأحمر مجال حيوي للسيادة المصرية وأي تهديد فيه غير مقبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصرى الأسبق، أن أمن مصر القومي خط أحمر، وهناك تهديد واضح ومباشر لمصلحة مصر، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر مجال حيوي بالنسبة للقاهرة، وأي تهديد فيه غير مقبول.

وقال خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على شاشة "المحور"، إن إثيوبيا دولة تشكل تهديد لمصالح مصر، ويجب أن لا نكون في غفلة من الزمن، كما حدث في أيام الإخوان، ويجب عدم السماح مرة أخرى بتهديد إثيوبيا للمجال الحيوي المصري، حيث يعد من أهم المرافق.

وأوضح أن الصومال بلد عربي، وأي بلد عربي يقع في مسرح الحرب بالنسبة لمصر، وهذا طبقًا لميثاق جامعة الدول العربية.

وذكر أن الاستعمار الأجنبي للقارة، ترك لغم وفتنة قبل رحيله، وهو ما حدث بأرض الصومال، مضيفًا أن إثيوبيا تصب الزيت على النار، بما يحدث في البحر الأحمر، وأرض الصومال.

اقرأ أيضا:

سابقة قضائية.. ضم عدة قضايا أحوال شخصية في ملف واحد للحكم