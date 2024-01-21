القبض على تشكيل عصابى نسائى غسل 55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط مكافحة المخدرات ، القبض على 3 سيدات لقيامهن بغسـل قرابة 55 مليون جنيه متحصلة من نشاطهن الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وتكوينهن فيما بينهن تشكيل عصابى نسائى .

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية أثناء 3 سيدات "لهن معلومات جنائية" لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق شراء العقارات – الدراجات النارية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وقدرت تلك الممتلكات بـ 55 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانوني وتولت النيابة العامة التحقيق.