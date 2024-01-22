إيهاب الملاح يكشف أسباب اتهام طه حسين بالخروج عن العقيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الكاتب إيهاب الملاح، أن الأزهر قديما كان هو البيئة العلمية الوحيدة المتاحة لدراسة العلوم النقلية.

وأوضح "الملاح"، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الراحل طه حسين منذ تفتح وعيه كان يطرح ويسأل الأسئلة الجارحة حتى قبيل وفاته، موضحا أن أهم وأشهر معارك طه حسين كانت عن الشعر الجاهلي، وكان يفصل بين العلم الذي له طرق ومنهج والدين.

وأردف الكاتب إيهاب الملاح، أن طه حسين واجه تهما بالكفر والخروج عن العقيدة، مضيفا: كل مشكلاتنا عبر التاريخ تبدأ من زج الدين في السياسة والعكس صحيح.

وواصل: طه حسين خاض معارك مع بعض طلاب الأزهر لأنه تم النظر له على أنه متمرد على الأزهر، مضيفا أن كل ردود طه حسين في المعارك التي خاضها كانت متمثلة في إنجازاته وكان جسورا شجاعا .

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