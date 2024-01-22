نشرة البرلمان| تشريع جديد للنهوض بالسياحة.. وطلب إحاطة لمواجهة أزمة الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح سيد:

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كالتالي:

تزيد النقد الأجنبي وتنهي البطالة.. برلماني يستعرض طلب مناقشة بشأن تحقيق التنمية السياحية

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ستصدر خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.

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وزير السياحة يعلن موعد الدعوة لانتخابات الغرف السياحية

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ستصدر خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.

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وزير السياحة: زيادة معدلات السياحة في مصر 8 ٪؜ رغم أحداث غزة

قال أحمد عيسى، وزير السياحة، إن أحداث غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أثرت على بعض البلدان، حيث انخفضت فيها معدلات السياحة إلى نحو 50%، بينما ارتفعت المعدلات في مصر إلى 8%.

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وزير السياحة: تشريع جديد للنهوض بقطاع السياحة

أكد أحمد عيسى وزير السياحة ضرورة التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد.

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وزير السياحة يكشف عدد الغرف الفندقية المغلقة وخطة الحكومة لزيادتها

قال أحمد عيسى، وزير السياحة، إن الاستراتيجية الوطنية للسياحة التى تم عرضها على رئيس الجمهورية من قبل، تضمنت حلولا لعدد من التحديات التى تواجه السياحة، مشيرا إلى أن صناعة السياحة مثلها مثلها مثل أي صناعة بها معوقات وتحديات.

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رئيس مجلس الشيوخ يتحفظ على هجوم نائب على وزير السياحة

أعلن رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تحفظه على كلمة عضو مجلس الشيوخ، أبو النجا محرزي، التى انتقد فيها وضع السياحة في مصر وقال: "الوزارة فشلت في دورها وأناشد الحكومة انقذوا السياحة وهاتوا لنا وزير فاهم في السياحة".

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حاسبوا كبار المحتكرين قبل أن تُحاسبوا.. تفاصيل سؤال برلماني عاجل للحكومة

وجه النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، سؤالًا عاجلًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توقف وغياب متعمد لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المسؤول عن محاسبة محتكري السلع المختلفة، لافتًا إلى أهمية عودة الجهاز لممارسة دوره في معاقبة محتكري السلع وردعهم وصولًا إلى ضبط الأسعار وتحقيق حالة الاستقرار الغائبة عن الأسواق، وإيجاد بيئة مستقرة وصحية لتداول السلع المختلفة في الأسواق بالأسعار التي تتناسب وحالة المستهلك.

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المزارعون يعانون السوق السوداء والأسعار المرتفعة.. طلب إحاطة لمواجهة أزمة الأسمدة -تفاصيل

قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن المزارعين عانوا خلال الشهور الثلاثة الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء؛ الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي؛ خصوصًا القمح، بالإضافة إلى توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذي انتهى في 31/12/2023؛ مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثَّر بالسلب على محصول القمح.

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