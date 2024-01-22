لميس الحديدي: مصر لن تسمح بتهديد أمن وسلامة الصومال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علقت الاعلامية لميس الحديدي على مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بشان إتفاق أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي "صومالي لاند"، قائلة: "الرئيس السيسي بشكل واضح أن مصر لن تسمح بتهديد أمن وسلامة الصومال".

وقالت لميس، ببرنامجها "كلمة أخيرة" عبر فضائية ON، مساء الأحد: الاتفاق الذي وقعته أديس أبابا مطلع يناير مع الاقليم الانفصالي لاقى معارضة دولية ومصرية وإقليمية وحتى الجامعة العربية وهو البيان الذي رفضته إثيوبيا.

وذكرت الحديدي أن إثيوبيا بهذا الاتفاق تسعى للوصول إلى أي منفذ على خليج عدن خاصة أن إثيوبيا خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر بعد إستقلال إيرتريا عام 1993 بعد حرب طويلة وتحاول الآن الوصول للساحل، في ظل اعتمادها على الميناء الجيبوتي في واردتها وصادراتها.

وتابعت: تصريحات الرئيس هامة للغاية بشأن إستقرار الدول، فعدم الاستقرار يؤدي إلى خسائر تدفع ثمنها تلك الدول لعقود طويلة.