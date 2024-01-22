الحكم على متهم قتل شخص في منشأة القناطر .. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد محمد دهشان، اليوم الإثنين، حكمها على المتهم بقتل شخص لخلافات مالية بمنشأة القناطر في الجيزة.

وأحالت المحكمة الجلسة الماضية، أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وجهت النيابة العامة للمتهمين "عبد الكريم. ف. ش"، "محمد. ح. ع"، تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

ووجهت التحقيقات للمتهمين تهمة حيازة بندقية آلية دون ترخيص.