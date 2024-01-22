نظر جلسة إعادة محاكمة متهم بأحداث الزيتون .. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تنظر الدائرة 3 إرهاب، بمحكمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة متهم، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الزيتون".

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم واخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

ووجه للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بدر حكما على المتهم في خلية الزيتون بالمشدد 10 سنوات.