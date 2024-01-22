أمطار على القاهرة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة، من الإثنين 22 يناير إلى السبت 27 يناير 2024.

وقالت الهيئة، يوجد طقس غير مستقر يبدأ على غرب البلاد بداية من اليوم الاثنين، يمتد إلى باقى الأنحاء اعتبارًا من الثلاثاء يصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5:40 درجة مئوية) ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

الإثنين 22 يناير 2024:

- أمطار متوسطة تغزر مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. بنسبة حدوث 60 % تقريبا)

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية تكون خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40 % تقريبا) ومدن القناة قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 70:50) كم (س) وارتفاع الموج (3) : 4 متر).

الثلاثاء 23 يناير 2024

- أمطار متوسطة تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. بنسبة حدوث 60:50 % تقريبا).

-أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس بنسبة حدوث 50:30 % تقريبا تمتد خفيفة الي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الأربعاء 24 يناير 2024

- أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة الي مناطق من بنسبة حدوث 50:40% تقريبا) جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

الخميس 25 يناير 2024

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

- أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. بنسبة حدوث 40% تقريبا) ــاط

- نشـاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 26 يناير والسبت 27 يناير 2024

- أمطـ ـار متوسط بنسبة حدوث 50% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحرى على فترات متقطعة.