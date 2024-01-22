بدأت.. تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الطقس: انخفاض الحرارة وأمطار غزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء حالة عدم استقرار في الطقس من اليوم وتنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من(4-5) درجات مئوية.

وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأعلنت سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر مساء على مناطق من ( السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من ( السواحل الشمالية الشرقية، أمطار خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ولفتت إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج من ( 3- 4)أمتار وسرعة الرياح من (50-70)كم /س.