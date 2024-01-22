وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم لتسيير خط رورو بين مصر وإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يشهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم خاصتين بتسيير خط الرورو بين مصر وإيطاليا.

وتأتي الاتفاقية بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة(الرورو).

كما يتم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لنقل البضائع عبر مركبات الطرق المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة(الرورو).

يحضر التوقيع، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وعدد من رؤساء الموانئ البحرية.