"طب الطوارئ كركيزة أساسية".. وزير الصحة يشارك في مؤتمر هيئة المستشفيات التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير نادر نبيل:

قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن اختيار طب الطوارئ ليكون محورا للمؤتمر هذا العام يأتي نظراً للأهمية القصوى لهذا التخصص في ظل التحول الكبير الذي تشهده المنظومة الصحية مؤخرا.

جاء ذلك خلال كلمته خلال المؤتمر العلمي السنوي الذي تعقده الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت عنوان "المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ"، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري.

وأوضح "عبدالغفار"، أن مؤتمر هذا العام يشمل أكثر من 200 محاضرة علمية وورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية بنظام الساعات المعتمدة، للعديد من الأطباء المشاركين.

ولفت إلى أن ورش العمل ستتعلق بتخصصات الأطفال المبتسرين والحضانات، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات القلب، ومناظير الجهاز الهضمي، وغيرها من التخصصات.